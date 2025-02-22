В Крыму пройдут противодиверсионные учения

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма пройдут противодиверсионные учения

В двух районах Крыма в субботу, 22 февраля, пройдут противодиверсионные учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур», — рассказал Аксенов. По словам главы региона, цель учений — противодействие проникновению диверсионных групп на территорию Крыма.

Аксенов добавил, что формат этих мероприятий предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. Кроме того, в Бахчисарайском и Сакском районах возможно временное отключение мобильной связи, предупредил он.

«Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112», — добавил руководитель региона.

Ранее Аксенов опроверг данные о якобы готовящихся терактах в школах Крыма. Он оценил обстановку в регионе как спокойную и подчеркнул, что никаких угроз для людей нет.

Перед этим стало известно, что прокуратура передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова. По данным следствия, в феврале 2022 года житель Украины организовал группу для совершения теракта на территории Республики Крым.