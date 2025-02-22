Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 22 февраля 2025Россия

В Крыму пройдут противодиверсионные учения

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма пройдут противодиверсионные учения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В двух районах Крыма в субботу, 22 февраля, пройдут противодиверсионные учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур», — рассказал Аксенов. По словам главы региона, цель учений — противодействие проникновению диверсионных групп на территорию Крыма.

Аксенов добавил, что формат этих мероприятий предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. Кроме того, в Бахчисарайском и Сакском районах возможно временное отключение мобильной связи, предупредил он.

«Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112», — добавил руководитель региона.

Ранее Аксенов опроверг данные о якобы готовящихся терактах в школах Крыма. Он оценил обстановку в регионе как спокойную и подчеркнул, что никаких угроз для людей нет.

Перед этим стало известно, что прокуратура передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова. По данным следствия, в феврале 2022 года житель Украины организовал группу для совершения теракта на территории Республики Крым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США в резолюции ООН не обвинили Россию в начале конфликта на Украине. О чем говорится в нейтральном документе с поправкой Москвы?

      Роналду разозлил российский арбитр

      Убытки западных брендов из-за ухода из России подсчитали

      Российский военный сорвал нападение разведгруппы ВСУ и одним из первых вступил в бой

      В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США

      В Крыму пройдут противодиверсионные учения

      Президент Восточного Тимора раскритиковал Обаму за подход к отношениям с Россией

      Красный Крест передал Израилю останки заложницы ХАМАС

      Шольц выступил с одним призывом по Украине после беседы с Зеленским

      В МИД назвали приоритетный вопрос в диалоге с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше