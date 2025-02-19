Аксенов опроверг данные о готовящихся терактах в школах Крыма

Аксенов опроверг данные о готовящихся терактах в школах крымской Керчи

Информация о том, что в крымской Керчи готовятся теракты в ряде школ, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Лично нахожусь в тесном контакте с правоохранительными органами и внимательно отслеживаю ситуацию и возможные угрозы. Никаких достоверных данных, подтверждающих подобные действия, нет», — сказал глава Крыма.

Он обратился к жителям полуострова с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, а также доверять официальным источникам информации. Глава полуострова оценил обстановку в Крыму как спокойную и подчеркнул, что никаких угроз для людей нет.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из Кронштадта сообщил о минировании 709 школ Санкт-Петербурга. Информация на месте не подтвердилось. Позже школьник рассказал полицейским, что сделал серию ложных заявлений по просьбе мальчика, с которым познакомился в мессенджере.