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15:36, 19 февраля 2025Россия

Аксенов опроверг данные о готовящихся терактах в школах Крыма

Аксенов опроверг данные о готовящихся терактах в школах крымской Керчи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Информация о том, что в крымской Керчи готовятся теракты в ряде школ, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Лично нахожусь в тесном контакте с правоохранительными органами и внимательно отслеживаю ситуацию и возможные угрозы. Никаких достоверных данных, подтверждающих подобные действия, нет», — сказал глава Крыма.

Он обратился к жителям полуострова с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, а также доверять официальным источникам информации. Глава полуострова оценил обстановку в Крыму как спокойную и подчеркнул, что никаких угроз для людей нет.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из Кронштадта сообщил о минировании 709 школ Санкт-Петербурга. Информация на месте не подтвердилось. Позже школьник рассказал полицейским, что сделал серию ложных заявлений по просьбе мальчика, с которым познакомился в мессенджере.

ЖЗЛ
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