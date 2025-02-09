Российский школьник сообщил о минировании более 700 школ Санкт-Петербурга

Школьник распространил ложные сообщения о минировании 709 школ Санкт-Петербурга

Десятилетний мальчик по имени Владислав из Кронштадта сообщил о минировании 709 школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

По данным источника, информация на месте не подтвердилось. Позже школьник рассказал полицейским, что сделал серию ложных заявлений по просьбе «мальчика», с которым познакомился в Telegram. «Материалы направлены в следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 15-летний подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании.

