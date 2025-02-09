Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 9 февраля 2025Россия

Российский школьник сообщил о минировании более 700 школ Санкт-Петербурга

Школьник распространил ложные сообщения о минировании 709 школ Санкт-Петербурга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Десятилетний мальчик по имени Владислав из Кронштадта сообщил о минировании 709 школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

По данным источника, информация на месте не подтвердилось. Позже школьник рассказал полицейским, что сделал серию ложных заявлений по просьбе «мальчика», с которым познакомился в Telegram. «Материалы направлены в следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 15-летний подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Индия захотела увидеть «захватывающее выступление» новейшего российского истребителя

      Небензя заявил о восстановлении диалога между пятеркой членов Совбеза ООН

      В США ликвидировали подразделение по борьбе с влиянием России и Китая

      В Дагестане автомобиль с людьми упал в канал

      Трамп установил один рекорд в ходе своего президентства

      Аршавин предсказал длительность международной изоляции России

      Мальчика спасли с пенька посреди реки в Москве

      В Киеве начался суд над обвиняемым в «сдаче» юга Украины экс-главой СБУ в Крыму

      При ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе пострадал человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше