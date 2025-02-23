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16:37, 23 февраля 2025Мир

«Хезболла» захотела помешать США переселить палестинцев из сектора Газа

«Хезболла» будет противодействовать проекту Трампа в секторе Газа
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Шиитская организация «Хезболла» будет противодействовать проекту президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем, его слова приводит ТАСС.

На похоронах бывшего лидера организации Хасана Насраллы нынешний генсек заявил, что вместе с другими национально-освободительными силами «Хезболла» не допустит планов переселить палестинцев с этой территории.

«Мы не позволим США бесцеремонно распоряжаться на Ближнем Востоке в интересах Израиля», — подчеркнул Касем.

Похороны Хасана Насраллы, который не выжил в результате израильского удара в сентябре 2024 года, проходят в Бейруте 23 февраля. На церемонии пришли десятки тысяч человек. Кроме того, представители «Хезболлы» заявляли, что ее посетят 800 известных лиц из 65 стран.

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