Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Telegram-канал «Политика Страны».
«Альтернативы Starlink на Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"), Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — уточнил глава ведомства.
22 февраля глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко также сообщил об альтернативе Starlink, которая есть у Киева. Он отметил, что собственные системы связи Украины работают на фронте.
Ранее Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Соответствующие сообщения предприниматель назвал ложью.