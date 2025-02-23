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17:32, 23 февраля 2025Бывший СССР

Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

Умеров: Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Альтернативы Starlink на Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"), Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — уточнил глава ведомства.

22 февраля глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко также сообщил об альтернативе Starlink, которая есть у Киева. Он отметил, что собственные системы связи Украины работают на фронте.

Ранее Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Соответствующие сообщения предприниматель назвал ложью.

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