Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

Умеров: Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки

Украина работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Альтернативы Starlink на Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"), Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — уточнил глава ведомства.

22 февраля глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко также сообщил об альтернативе Starlink, которая есть у Киева. Он отметил, что собственные системы связи Украины работают на фронте.

Ранее Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Соответствующие сообщения предприниматель назвал ложью.