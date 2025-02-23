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10:06, 23 февраля 2025Спорт

Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ

Александр Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на воскресенье, 23 февраля, столичный клуб в рамках регулярного чемпионата сыграл с «Питтсбург Пингвинс» и одержал победу со счетом 8:3. Овечкин не отметился результативными действиями, а российский форвард «Пингвинс» Евгений Малкин сделал результативную передачу.

До встречи с «Питтсбургом» Овечкин записывал на свой счет результативные действия в пяти матчах подряд. За это время он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне 39-летний россиянин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 40 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

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