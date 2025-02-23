В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

Депутат Чепа назвал санкционную политику Британии ошибочной тактикой действий

Санкционная политика Великобритании — это ошибочная тактика действий, которой Запад пытался разрушить экономику России, однако, наоборот, укрепил ее, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о подготовке Лондоном самого большого пакета санкций с начала специальной военной операции (СВО).

Это ошибочная тактика действий, которую Запад планировал еще до начала СВО. Они рассчитывали, что двумя-тремя пакетами санкций разрушат экономику России, введут дестабилизацию внутри страны. Все это сорвалось, не получилось Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Санкционная война вынудила нас перестроить экономику, что сказалось положительно для нас, но оказало негативное влияние на европейские страны. О больших потерях открыто говорит в том числе и администрация [президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул Чепа.

Депутат добавил, что последствия нового санкционного пакета ударят прежде всего по самим британцам.

«Думаю, это очередная ошибка некоторых политических деятелей, которая очень негативно сказывается на экономическом развитии этих стран», — заключил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля он объявит о самом большом пакете санкций против России с начала конфликта на Украине.