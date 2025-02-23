Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 23 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Боец СВО раскрыл подробности празднования Дня защитника Отечества на фронте

Боец СВО Тукачев: 23 Февраля на фронте проходит в рабочем режиме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО), автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев раскрыл подробности празднования Дня защитника Отечества на фронте. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что 23 Февраля на передовой проходит в рабочем режиме, как обычный боевой день.

«Расслабляться нельзя. Отличие лишь в том, что получаем поздравления из дома. А также в этот день мы особенно чувствуем, что мы здесь не просто так, не зря все это преодолеваем», — поделился Тукачев.

Ранее началась церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. По словам российского лидера, благодаря участникам СВО страна достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что Россия гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества. На церемонии также присутствует министр обороны России Андрей Белоусов.

23 февраля Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем защитника Отечества, адресованное гражданам России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      В Турции заявили о готовности обсуждать с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

      В Грузии понадеялись на перезагрузку отношений с США

      ВСУ начали занимать дома жителей Запорожской области

      Удар «Искандера» по пункту дислокации ВСУ и иностранных инструкторов попал на видео

      Боец СВО раскрыл подробности празднования Дня защитника Отечества на фронте

      В парламент Грузии поступил идентичный американскому закон об иноагентах

      В Крыму заявили о прошедшей минуте славы Зеленского

      Валуев оценил вероятность третьего боя между Бетербиевым и Биволом

      ВС России поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше