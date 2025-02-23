Боец СВО раскрыл подробности празднования Дня защитника Отечества на фронте

Боец СВО Тукачев: 23 Февраля на фронте проходит в рабочем режиме

Боец специальной военной операции (СВО), автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев раскрыл подробности празднования Дня защитника Отечества на фронте. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что 23 Февраля на передовой проходит в рабочем режиме, как обычный боевой день.

«Расслабляться нельзя. Отличие лишь в том, что получаем поздравления из дома. А также в этот день мы особенно чувствуем, что мы здесь не просто так, не зря все это преодолеваем», — поделился Тукачев.

Ранее началась церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. По словам российского лидера, благодаря участникам СВО страна достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что Россия гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества. На церемонии также присутствует министр обороны России Андрей Белоусов.

23 февраля Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем защитника Отечества, адресованное гражданам России.

