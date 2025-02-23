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00:26, 23 февраля 2025Мир

Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

Премьер Польши Туск призвал Европу перестать болтать и начать действовать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.

Он предложил план действий, включающий в себя три пункта. В частности, Туск призвал профинансировать помощь Киеву за счет замороженных российских активов.

«Второе. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. Третье. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС», — написал он, подчеркнув, что все это необходимо сделать «сейчас».

18 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине исключена. Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог подтвердил, что Европы не будет за столом переговоров.

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