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06:10, 23 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыто число примененных «Искандеров» в ходе СВО

Минобороны: В ходе СВО ракеты «Искандер-М» поразили более 1400 целей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» поразили более 1400 целей. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве указали, что эти боеприпасы применяются для уничтожения мест сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, целями для ОТРК являются командные пункты противника, аэродромы и объекты критической инфраструктуры.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал об особенностях «Искандера». По его словам, ракетный комплекс может поражать цели, находящиеся на Западной Украине.

12 февраля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Киеве одно из крупнейших производств дронов-камикадзе. По засекреченному производственному предприятию компании «Стрим техно», ответственной за массовую сборку и поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) легких беспилотников, был нанесен удар ракетами «Искандер».

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