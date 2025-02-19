Названы особенности уничтожившего технику ВСУ в Сумской области «Искандера»

Военный эксперт Дандыкин: «Искандер» способен долететь до Западной Украины

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» способен долететь до Западной Украины, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Особенности уничтожившего технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области российского оружия специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«"Искандер" — это наш оперативно-тактический ракетный комплекс, который стоит на вооружении военных округов. У нас соединения ракетные, где они находятся. Он стрелять может как ракетами баллистическими, так и ракетами крылатыми. Баллистика — это ракета "Оникс". Она имеет дальность 500 километров. У нее приличная скорость, возможности маневрирования. Практически она несбиваемая», — сообщил Дандыкин.

«Искандер» — это «длинная рука», которой мы настигаем врага Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Эксперт отметил, что «Искандер» имеет большую точность попадания и эффективность этого оружия очень большая.

«Поэтому применяется очень часто во время специальной военной операции. Вплоть до того, что Украина по большому счету вся [расположена] на дальности "Искандера" вплоть до Западной Украины», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 18 единиц техники и около 30 бойцов ВСУ у села Боромля в Сумской области. Отмечается, что удар по крупному скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии был нанесен при помощи ОТРК «Искандер».

