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09:46, 19 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении техники и личного состава ВСУ ударом «Искандера»

ВС России уничтожили 18 единиц техники и 30 бойцов ВСУ ударом «Искандера»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные уничтожили 18 единиц техники и около 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Боромля в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на данные своих источников.

Отмечается, что удар по крупному скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Как рассказали источники канала, в результате удара были уничтожены боевая машина и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», шесть боевых бронированных машин, восемь единиц легкового транспорта и две — грузового.

Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области пункт по ремонту западной техники, поставленной украинской армии. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, данный ремонтный пункт обслуживал купянское и волчанское направления.

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