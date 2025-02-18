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19:06, 18 февраля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт по ремонту западной техники ВСУ в Харьковской области

Рогов: ВС России уничтожили пункт по ремонту западной техники ВСУ в Замосте
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Харьковской области пункт по ремонту западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В населенном пункте Замост наши прилеты, уничтожен крупный пункт по ремонту 3-й отдельной танковой бригады ВСУ. В результате удара поражены цеха, где проводились ремонт и восстановление западной бронетехники, а также складские помещения с двигателями и запчастями», — уточнил политик.

Рогов рассказал, что данный ремонтный пункт обслуживал купянское и волчанское направления. Он отметил, что в результате удара по объекту было уничтожено большое количество уникального оборудования.

Ранее Рогов сообщал о завершении зачистки от ВСУ села Новоселка. Населенный пункт находится в Донецкой народной республике (ДНР) у границ с Запорожской и Днепропетровской областями.

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