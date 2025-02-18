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18:02, 18 февраля 2025Бывший СССР

ВС России завершили зачистку населенного пункта у границы ДНР и Днепропетровской области

Рогов: ВС России завершили зачистку от ВСУ села Новоселка в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные завершили зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Российские войска провели зачистку населенного пункта Новоселка от боевиков ВСУ. Это пограничная территория Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области, что открывает нам большие возможности в продвижении на запад и на север», — рассказал Рогов.

16 февраля стало известно об успешном штурме Новоселки Вооруженными силами (ВС) России. Так, механизированная колонна техники высадила десант в тыл украинского подразделения.

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