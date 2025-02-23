Россиянам назвали основание для перехода наследства государству

Нотариус Радченко: При отсутствии наследников наследство переходит государству

Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет. Об этом сообщил РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко.

Среди других оснований он назвал отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания в чью пользу.

Ранее сообщалось, что 46 процентов россиян не считают нужным делить наследство поровну между детьми. В частности, из них 39 процентов респондентов высказали мнение, что приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше в этом нуждается, а остальные семь процентов уверены, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие отношения.

В России с 5 февраля начал действовать новый порядок вступления в наследство.