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05:04, 23 февраля 2025Россия

Россиянам назвали основание для перехода наследства государству

Нотариус Радченко: При отсутствии наследников наследство переходит государству
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет. Об этом сообщил РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко.

Среди других оснований он назвал отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания в чью пользу.

Ранее сообщалось, что 46 процентов россиян не считают нужным делить наследство поровну между детьми. В частности, из них 39 процентов респондентов высказали мнение, что приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше в этом нуждается, а остальные семь процентов уверены, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие отношения.

В России с 5 февраля начал действовать новый порядок вступления в наследство.

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