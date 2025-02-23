Спонсор Трампа заявил об отсутствии интереса у нефтяников США к возвращению в Россию

Американские производители нефти не будут спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине из-за понесенных убытков. Об этом в разговоре с Financial Times заявил основатель американской компании по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа Гарольд Хэмм.
Он отметил, что многие нефтяники потеряли много денег. «Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», — сказал он.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил перспективы западных компаний, которые захотели вернуться в Россию. По его мнению, требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными.
В октябре прошлого года Гарольд Хэмм заявил, что администрация президента Джо Байдена сделала США «необычайно уязвимыми» к ближневосточному нефтяному шоку.