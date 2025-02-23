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01:14, 23 февраля 2025Мир

Спонсор Трампа заявил об отсутствии интереса у нефтяников США к возвращению в Россию

Глава Continental Resources Хэмм: Нефтяники США не будут спешить вернуться в РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Courtesy of Continental Resources / Reuters

Американские производители нефти не будут спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине из-за понесенных убытков. Об этом в разговоре с Financial Times заявил основатель американской компании по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа Гарольд Хэмм.

Он отметил, что многие нефтяники потеряли много денег. «Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», — сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил перспективы западных компаний, которые захотели вернуться в Россию. По его мнению, требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными.

В октябре прошлого года Гарольд Хэмм заявил, что администрация президента Джо Байдена сделала США «необычайно уязвимыми» к ближневосточному нефтяному шоку.

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