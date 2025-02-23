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08:57, 23 февраля 2025Россия

Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ за два часа

МО: Средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ над Орловской, Тульской и Курской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов за два часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в период с 6.00 до 8.15 по московскому времени шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Орловской области, три дрона — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области.

В ночь на 23 февраля над регионами России было уничтожено 20 беспилотников ВСУ, в том числе пять — над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями. Еще три беспилотника перехватили над территорией Липецкой области и по два — над Тульской и Воронежской областями.

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