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07:32, 23 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночной атаки Украины

Минобороны: За ночь над регионами России уничтожено 20 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ночь на воскресенье, 23 февраля, над российскими регионами сбили двадцать украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в оборонном ведомстве, пять дронов уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, три беспилотника перехватили над территорией Липецкой области, еще по два — над Тульской и Воронежской областями.

19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Момент удара попал на видео.

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