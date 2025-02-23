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17:58, 23 февраля 2025Мир

В США оценили сроки достижения мира на Украине

Уиткофф: Сделка по достижению мира на Украине будет достигнута довольно скоро
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута «довольно скоро». Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

«Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент [США Дональд Трамп], что мы сможем что-то сделать довольно быстро», — оценил он сроки завершения конфликта на Украине.

Для подтверждения своих слов спецпосланник Уиткофф рассказал об итогах российско-американских переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. По его мнению, они оказались «позитивными и конструктивными».

Стивен Уиткофф также предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования и на данном этапе. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».

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