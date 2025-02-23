В США оценили сроки достижения мира на Украине

Уиткофф: Сделка по достижению мира на Украине будет достигнута довольно скоро

Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута «довольно скоро». Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

«Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент [США Дональд Трамп], что мы сможем что-то сделать довольно быстро», — оценил он сроки завершения конфликта на Украине.

Для подтверждения своих слов спецпосланник Уиткофф рассказал об итогах российско-американских переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. По его мнению, они оказались «позитивными и конструктивными».

Стивен Уиткофф также предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования и на данном этапе. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».