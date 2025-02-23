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12:49, 23 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ начали занимать дома жителей Запорожской области

РИА Новости: ВСУ заняли частные дома в Запорожской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают частные дома жителей тыловых районов 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом начальник расчета беспилотника гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным Волчек рассказал РИА Новости.

«Наш расчет БПЛА совершал поиск признаков дислокации групп противника в тыловых районах. Удалились от передовых позиций на более чем девять километров, разведчики обнаружили, что подразделения противника разделились на отделения и взводы, заняли жилые дома в населенном пункте Новоданиловка», — сообщил он.

Волчек уточнил, что после обнаружения противника места дислокации ВСУ поразили ударными дронами разведчиков полка.

Ранее в феврале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что российские войска продвинулись вперед и улучшили позиции по переднему краю в районе Пятихаток в Запорожской области.

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