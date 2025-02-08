ВСУ попытались высадиться на остров на Днепре

РИА Новости: На острове на Днепре ликвидирована украинская разведгруппа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку высадки на один из островов на реке Днепр. Как сообщает РИА Новости, речь идет об ограниченной группе военных, которые были ликвидированы.

«Разведывательная группа ВСУ в составе трех человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре», — передает агентство со ссылкой на источник в неназванном российском силовом ведомстве.

В распоряжении журналистов также оказались кадры с лишившимися жизни военными ВСУ. Однако по опубликованной небольшой части этих съемок нельзя сделать однозначный вывод о том, о каком именно острове идет речь.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения катера ВСУ близ Днепровского лимана. Тогда разведчики группировки «Днепр» зафиксировали оборудованный под дистанционное управление и набитое взрывчаткой судно Вооруженных сил Украины.