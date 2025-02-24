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14:43, 24 февраля 2025Ценности

66-летняя звезда «Гарри Поттера» вышла на подиум на Неделе моды

66-летняя ирландская актриса Фиона Шоу вышла на подиум на Неделе моды в Лондоне
Алина Гостева
Алина Гостева
Фиона Шоу

Фиона Шоу. Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Ирландская актриса и театральный режиссер Фиона Шоу вышла на подиум на Неделе моды в Лондоне. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

66-летняя звезда, которая известна ролью Петунии Дурсль в серии фильмов о Гарри Поттере, стала моделью на показе бренда Simone Rocha. Она предстала на размещенных кадрах в черном макси-платье, оформленном серебристыми цепями, на одной из которых висел замок с ключом.

Также артистка надела туфли с круглыми носами, зачесала волосы назад и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

В июне 2023 года на тот момент 82-летняя звезда «Гарри Поттера», британская актриса Мириам Маргулис приняла участие в откровенной фотосессии для британской ерсии журнала Vogue.

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