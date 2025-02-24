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17:09, 24 февраля 2025Экономика

Назван средний возраст легковых автомобилей в России

«Автостат»: Средний возраст легковых автомобилей в России составил 15,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По состоянию на 1 января 2025 года средний возраст легковых автомобилей в России составлял 15,5 года, при этом самыми старыми из всех категорий стали отечественные машины — 18,7 года. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат».

Следом за ними идут японские легковушки, средний возраст которых вырос до 17,1 года. Замыкают тройку самых возрастных среди крупных поставщиков автомобили из США — 15,4 года.

Заметно моложе среднего уровня «европейцы» (13,6 года) и «корейцы» (11,5 года). Самым молодым парком обладают китайские производители — 4,9 года. Таким образом, «китайцы» в три раза моложе, чем автопарк по стране в среднем.

Ранее агентство сообщало, что 70,5 процента легковых автомобилей в России (33,5 миллиона единиц) к началу года были старше десяти лет. Полный парк в стране составляет 47,5 миллиона единиц — то есть машин, выпущенных в 2015 году и позднее, насчитывается 14 миллионов.

На фоне ухода в последние три года подавляющего большинства популярных иностранных марок и роста цен на автомобили из Китая аналитики фиксируют падение интереса россиян к приобретению новых автомобилей.

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