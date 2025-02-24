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19:04, 24 февраля 2025Спорт

Глава РФС не будет переизбираться в члены исполкома УЕФА

Глава РФС Дюков не будет переизбираться в члены исполкома УЕФА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошел в число кандидатов на переизбрание в члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

За семь мест в исполнительный комитет УЕФА на четырехлетний срок поборются 11 кандидатов. Еще пятеро претендентов рассматриваются на два места на двухлетний срок.

Дюков входил в исполком УЕФА с апреля 2021 года. Его мандат действует четыре года. Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за санкций команды проводят только товарищеские матчи.

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