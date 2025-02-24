Жители российского села признались в страхе оказаться под завалами дома

В Ивановской области жильцы рушащегося дома посетовали на бездействие властей

Жители Ивановской области боятся оказаться под завалами собственного дома. О состоянии постройки они рассказали порталу IvanovoNews.

На глазах рушится многоквартирный дом на улице Сосновой в селе Железнодорожный. В середине февраля не выдержал потолок на втором этаже здания. Вскоре после этого в соседнем подъезде мебель в квартирах начала ходить ходуном. Накануне Дня защитника Отечества на крыше развалился дымоход — под градом осыпающихся кирпичей едва не пострадала местная жительница, выходившая из подъезда.

Проблемы в здании наблюдаются давно. В 2013 году управляющая компания поставила на дом маячки для контроля трещин — приборы разошлись уже через два года. Ответственность за осыпающиеся потолки и щели не хочет брать ни обслуживающая организация, ни администрация поселения. «Скоро нас всех завалит кирпичами», — сетуют собственники. В управляющей компании журналистов заверили, что хозяевам пострадавшей квартиры уже предоставили альтернативное жилье. На данный момент экспертиза решает, признать ли дом аварийным, после чего станет известно, стоит ли надеяться на его расселение. Кроме того, на ситуацию обратили внимание в областной прокуратуре.

Ранее на трещащий по швам дом пожаловались в Улан-Удэ. Перекрытия стали подводить после обновления кровли: в ходе работ в одной из квартир обвалился потолок, в остальных же — посыпалась штукатурка. По мнению жильцов, здание уже непригодно для капремонта, и постройка трясется просто от шагов по квартире. Расселять ее, однако, не спешат.