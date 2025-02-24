Россиянку переселили из ветхого жилья в квартиру с прогнившим полом

Костромичка получила взамен аварийного жилья квартиру с прогнившим полом

Жительнице Костромской области взамен аварийного жилья предоставили квартиру с прогнившим полом. О нарушениях при переселении россиянка рассказала президенту Владимиру Путину, передает местное отделение движения «Народный фронт».

На отсыревшие конструкции в доме жалуется жительница города Мантуров. По мнению тех, кому досталось здесь жилье, здание было принято в эксплуатацию незаконно: собственники покинули уже две квартиры в новостройке, посчитав нынешние условия в них небезопасными. Дальше устранения канализационных протечек дела в доме не продвигаются — заменять прогнившие перекрытия в администрации и обслуживающей организации отказываются. Теперь общественники обращаются за помощью в областную прокуратуру.

Ранее к Путину обратились волгоградцы, которые не могут добиться капремонта фасада дома. Несмотря на то что его сдали только в 2007 году, кирпичная кладка стремительно осыпается, грозя всем, кто проходит вдоль стен здания. В региональном фонде капремонта нужды в обновлении фасада не видят, однако пять независимых экспертиз оценили стоимость необходимых работ в 20 миллионов рублей.