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20:49, 24 февраля 2025Культура

Культовая джазовая певица умерла в США

Легенда американского джаза Роберта Флэк ушла из жизни в возрасте 88 лет
Андрей Шеньшаков
Роберта Флэк

Роберта Флэк. Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В США скончалась культовая соул-исполнительница и звезда джаза Роберта Флэк, известная песней The First Time Ever I Saw Your Face. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что артистке, чьи песни перепевали Элвис Пресли, Джордж Майкл и Селин Дион, на момент ухода из жизни было 88 лет. В последние годы она проживала в Нью-Йорке, в доме, у подъезда которого был застрелен легендарный Джон Леннон, солист группы The Beatles.

Слава пришла к Роберте после премьеры режиссерского дебюта Клинта Иствуда, картины «Сыграй мне перед смертью», в саундтреке к которому звучала ее песня The First Time Ever I Saw Your Face. За эту и другие композиции Флэк получала награды престижной музыкальной премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что британская певица Линда Льюис с диапазоном в пять октав скончалась в возрасте 72 лет.

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