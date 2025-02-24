Культовая джазовая певица умерла в США

Легенда американского джаза Роберта Флэк ушла из жизни в возрасте 88 лет

В США скончалась культовая соул-исполнительница и звезда джаза Роберта Флэк, известная песней The First Time Ever I Saw Your Face. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что артистке, чьи песни перепевали Элвис Пресли, Джордж Майкл и Селин Дион, на момент ухода из жизни было 88 лет. В последние годы она проживала в Нью-Йорке, в доме, у подъезда которого был застрелен легендарный Джон Леннон, солист группы The Beatles.

Слава пришла к Роберте после премьеры режиссерского дебюта Клинта Иствуда, картины «Сыграй мне перед смертью», в саундтреке к которому звучала ее песня The First Time Ever I Saw Your Face. За эту и другие композиции Флэк получала награды престижной музыкальной премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что британская певица Линда Льюис с диапазоном в пять октав скончалась в возрасте 72 лет.