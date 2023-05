Умерла британская певица Линда Льюис

Британская певица Линда Льюис с диапазоном в пять октав скончалась в возрасте 72 лет

Скончалась британская певица Линда Льюис, известная диапазоном голоса в пять октав. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сестру артистки Ди Льюис Клэй.

«С величайшей скорбью и сожалением сообщаем, что моя любимая, прекрасная сестра Линда Льюис покинула этот мир сегодня. Она умерла у себя дома. Просим вас дать нам возможность побыть наедине с горем», — написала родственница исполнительницы в соцсетях.

Артистка умерла 3 мая в возрасте 72 лет. Причина смерти не раскрывается.

Линда Энн Фредерикс родилась 27 сентября 1950 года в английском городе Вест Хэм. Она начала творческую карьеру в начале 1960-х. В 1964 году Фредерикс подписала контракт с лейблом Polydor. Всего в дискографии певицы десять полноформатных альбомов, а также такие хиты, как Rock-A-Doodle-Doo, It’s In His Kiss, Baby I’m Yours и I’d Be Surprisingly Good For You. Каждый из этих треков занимал верхние строчки британских музыкальных чартов. Отмечается, что слушатели особенно ценили вокальные данные Фредерикс. Диапазон голоса исполнительницы был настолько широк, что временами переходил в регистр свиста.

Ранее сообщалось о смерти канадского композитора и фолк-певца Гордона Лайтфута. Он скончался 1 мая на 85-м году жизни. О причинах смерти артиста не сообщается, однако известно, что ранее из-за проблем со здоровьем он отменил запланированные на апрель этого года концерты в США и Канаде.