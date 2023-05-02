Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:06, 2 мая 2023Культура

Умер канадский композитор и певец Гордон Лайтфут

На 85-м году жизни скончался канадский композитор и певец Гордон Лайтфут

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

На 85-м году жизни скончался канадский композитор и фолк-певец Гордон Лайтфут. Об этом сообщает CTV.

Артист умер 1 мая в одном из медицинских учреждений Торонто. О причинах его смерти не сообщается, однако известно, что ранее в этом месяце исполнитель отменил запланированные на апрель этого года концерты в США и Канаде из-за проблем со здоровьем.

Гордон Лайтфут родился 17 ноября 1938 года в городе Орилио провинции Онтарио. Широкую известность артист получил в середине 1970-х годов: 17 его музыкальных пластинок вошли в Billboard 200, а альбом под названием Sundown, выпущенный в 1974-м, занял первое место в чарте.

Его композиция If You Could Read My Mind принесла певцу вторую из четырех номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшее мужское поп-исполнение». Песни Лайтфута также исполнялись такими артистами, как Элвис Пресли, Джонни Кэш и Боб Дилан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
В России ответили на желание Польши получить репарации
Тренер Непомнящего рассказал о потерянном шахматистом весе в матче с Лижэнем
На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра
В РПЦ отвергли связь извержения Кураева из сана с критикой церкви
Появились кадры патрулирования ВСУ улиц Артемовска
В Москве человек упал с Останкинской телебашни
Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов
Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию
На Украине запустили единый реестр пропавших без вести
Шанс Польши получить репарации от Германии оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.