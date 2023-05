Умер канадский композитор и певец Гордон Лайтфут

На 85-м году жизни скончался канадский композитор и певец Гордон Лайтфут

На 85-м году жизни скончался канадский композитор и фолк-певец Гордон Лайтфут. Об этом сообщает CTV.

Артист умер 1 мая в одном из медицинских учреждений Торонто. О причинах его смерти не сообщается, однако известно, что ранее в этом месяце исполнитель отменил запланированные на апрель этого года концерты в США и Канаде из-за проблем со здоровьем.

Гордон Лайтфут родился 17 ноября 1938 года в городе Орилио провинции Онтарио. Широкую известность артист получил в середине 1970-х годов: 17 его музыкальных пластинок вошли в Billboard 200, а альбом под названием Sundown, выпущенный в 1974-м, занял первое место в чарте.

Его композиция If You Could Read My Mind принесла певцу вторую из четырех номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшее мужское поп-исполнение». Песни Лайтфута также исполнялись такими артистами, как Элвис Пресли, Джонни Кэш и Боб Дилан.