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06:31, 24 февраля 2025Наука и техника

L3Harris построит четыре новых завода по производству твердотопливных ракетных двигателей

L3Harris построит новые заводы по производству твердотопливных двигателей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Luke Sharrett / Reuters

Американская компания L3Harris объявила о начале строительства четыре новых заводов по производству твердотопливных ракетных двигателей. Об этом сообщает издание Defense News.

Работы ведутся в рамках госпрограммы, предполагающей увеличение мощностей по производству ракетных двигателей в континентальной части США для удовлетворения растущего мирового спроса на производство тактических и стратегических ракет.

Новые производственные помещения возводятся на территории, принадлежащей компании Aerojet Rocketdyne в городе Кэмден (штат Арканзас), которую приобрела L3Harris. «Расширение производства твердотопливных ракетных двигателей в Арканзасе является стратегическим вложением в безопасность нашей страны в то время, когда оборона и сдерживание становятся все более важными на мировой арене», — сказал президент Aerojet Rocketdyne Кен Бедингфилд.

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На площадках Aerojet Rocketdyne в Камдене с 1979 года производится более 75 000 твердотопливных ракетных двигателей в год для ракет систем Javelin, Stinger и Patriot. На данном производстве задействовано около 1200 человек. Также L3Harris модернизирует и расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей в округе Ориндж (штат Вирджиния) и городе Хантсвилле (штат Алабама).

В августе 2024-го издание SpaceNews сообщило, что с 2025 года компания General Dynamics на заводе в американском штате Арканзас начнет производство твердотопливных двигателей разработки корпорации Lockheed Martin для управляемых снарядов реактивных систем залпового огня Guided Multiple Launch Rocket System калибра 227 миллиметров.

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