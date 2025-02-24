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12:39, 24 февраля 2025Россия

Минобороны России предъявило шесть судебных исков разработчику снарядов

Минобороны России предъявило шесть исков НИМИ имени Бахирева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны России подало в суд на Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) имени Бахирева. Иски размещены в картотеке арбитражных дел 21 февраля.

Всего в Арбитражный суд Москвы поступило шесть исков, однако к рассмотрению они пока не приняты. Предмет и основания требований оборонного ведомства не указаны.

Ранее Минобороны уже подавало в суд на НИМИ. Так, в октябре 2024 года ведомство потребовало от разработчика снарядов 29 миллионов 330 тысяч рублей. Как стало известно, часть исков ведомства была связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений для нужд Вооруженных сил России.

АО «НИМИ имени Бахирева» является одним из старейших в России разработчиков боеприпасов для полевой, танковой и морской артиллерии. Кроме того, институт занимается созданием гражданской продукции.

ЖЗЛ
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