Названы две потерпевшие неудачу на выборах в Германии партии

Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета бюллетеней в 299 округах

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не набирает пятипроцентный барьер и не проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 299 округах. Об этом свидетельствуют данные избиркома, пишет РИА Новости.

Таким образом, партия, которая выступает против поставок вооружения Украине и отправки немецких солдат в другие страны, набрала 4,972 процента голосов избирателей.

Помимо этого, в бундестаг не проходит СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала лишь 4,3 процента голосов.

Ранее нынешний канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии на выборах. Он назвал полученный результат горьким.

В свою очередь, на выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). При этом второе место впервые в истории заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии».

Ранее стало известно, что явка на выборах в Германии составила рекордные 84 процента. Это на семь процентов больше, чем показатели 2021 года.