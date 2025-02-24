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17:42, 24 февраля 2025Спорт

ОКР отсудил у МОК пять миллионов долларов

Дегтярев заявил, что ОКР отсудил у МОК пять миллионов долларов за 2022 год
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о работе с Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова передает «Матч ТВ».

Дегтярев отметил, что с международными организациями надо вести диалог в юридическом ключе. «Если нас отстраняют — мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти пять миллионов долларов», — заявил он. По информации «Матч ТВ», иск был связан с невыплатой МОК доли по маркетинговой программе.

Дегтярев добавил, что сборной России будет практически невозможно попасть на Олимпиаду-2026 в полном составе. Однако он выразил уверенность в том, что команда полноценно выступит на Играх-2028.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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