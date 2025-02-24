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10:11, 24 февраля 2025Силовые структуры

Осужденный за взятки экс-министр Улюкаев попросил о снятии судимости

РИА: Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев подал ходатайство о снятии судимости
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, освобожденный из колонии по УДО, попросил о снятии судимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

Он уже подал соответствующее ходатайство.

Экс-глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года. В мае 2022 года он освободился по УДО.

В феврале 2024-го сообщалось, что Одинцовский городской суд Подмосковья дал восемь лет колонии адвокату Дареджан Квеидзе, которая защищала Улюкаева. Следственный комитет возбудил в отношении Квеидзе и еще одного адвоката уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве в январе 2022 года.

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