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18:02, 24 февраля 2025Путешествия

Управляющего пассажирским самолетом пилота с аллергией на пауков укусил тарантул

Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков во время рейса в Мадрид
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пилот авиакомпании Iberia с аллергией на пауков был укушен тарантулом во время управления пассажирским самолетом. Об этом пишет Canarian Weekly.

Инцидент произошел на борту летевшего из Дюссельдорфа в Мадрид Airbus A320 в пятницу, 21 февраля. Пилоту незамедлительно сделали укол препаратом, обладающим противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

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Предположительно, тарантул попал в салон лайнера после одного из предыдущих рейсов из Касабланки (Марокко).

Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Однако следующий рейс был задержан на несколько часов, поскольку на борту проводилась длительная дезинфекция.

Представители перевозчика заявили, что сейчас пострадавший чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что британский турист чудом остался в живых после укуса опасного паука прямо перед самолетом. Он провел весь отпуск в больнице.

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