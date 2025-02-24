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10:53, 24 февраля 2025Россия

Под Донецком сгорел мини-рынок

Mash: В Енакиево под Донецком сгорели 11 торговых ларьков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

В Донецкой народной республике сгорел мини-рынок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Возгорание началось на территории одного из торговых ларьков. Затем огонь перекинулся на другие павильоны, общая площадь пожара составила 560 квадратных метров.

Полностью уничтожены 11 ларьков вместе с товаром. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на центральном рынке Симферополя. Огнем была охвачена тысяча квадратных метров, в тушении были задействованы 34 человека и 9 единиц техники.

ЖЗЛ
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