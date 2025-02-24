Политолог рассказал о последствиях провала голосования о легитимности Зеленского

Политолог Марков: Зеленский останется президентом, несмотря на голосование Рады

Провал голосования в Верховной Раде о легитимности президента Украины Владимира Зеленского не приведет к каким-либо существенным последствиям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. По его мнению, Зеленский продолжит исполнять президентские обязанности.

«Это очень странное голосование, по которому есть две точки зрения. Первая состоит в том, что Зеленский хотел, чтобы Рада продлила его полномочия в присутствии европейцев, но все провалилось, депутаты не поддержали. Вторая — что подобный результат был специально спровоцирован Зеленским, чтобы показать, что на Украине демократия и депутаты могут голосовать против президента», — рассказал Марков.

По мнению политолога, более вероятной кажется вторая версия. Он также выразил уверенность в том, что итоги голосования депутатов Рады никак не повлияют на статус украинского президента.

«Зеленский будет продолжать говорить, что население выступает против выборов, потому проводить их нельзя. Так что ничего не изменится: как он говорил, что является легитимным, так и продолжит. Мне кажется, это было просто шоу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Рада провалила голосование по заявлению, в котором говорилось, что Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Заявление в поддержку легитимности Зеленского поддержали 218 депутатов. Для его принятия было необходимо 226 голосов.