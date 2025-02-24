Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 24 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог рассказал о последствиях провала голосования о легитимности Зеленского

Политолог Марков: Зеленский останется президентом, несмотря на голосование Рады
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Провал голосования в Верховной Раде о легитимности президента Украины Владимира Зеленского не приведет к каким-либо существенным последствиям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. По его мнению, Зеленский продолжит исполнять президентские обязанности.

«Это очень странное голосование, по которому есть две точки зрения. Первая состоит в том, что Зеленский хотел, чтобы Рада продлила его полномочия в присутствии европейцев, но все провалилось, депутаты не поддержали. Вторая — что подобный результат был специально спровоцирован Зеленским, чтобы показать, что на Украине демократия и депутаты могут голосовать против президента», — рассказал Марков.

По мнению политолога, более вероятной кажется вторая версия. Он также выразил уверенность в том, что итоги голосования депутатов Рады никак не повлияют на статус украинского президента.

«Зеленский будет продолжать говорить, что население выступает против выборов, потому проводить их нельзя. Так что ничего не изменится: как он говорил, что является легитимным, так и продолжит. Мне кажется, это было просто шоу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Рада провалила голосование по заявлению, в котором говорилось, что Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Заявление в поддержку легитимности Зеленского поддержали 218 депутатов. Для его принятия было необходимо 226 голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

      SHAMAN ответил на вопрос о любви к Родине

      Украина назвала цену восстановления страны

      Канада ввела санкции против Познера

      Россиянин попытался заработать на инвестициях и отдал аферистам девять миллионов

      Хакеры взломали телевизор Минстроя США и увидели целующего ноги Маску Трампа

      Культовая джазовая певица умерла в США

      В Германии представили антидроновый квадроцикл MANUL

      Звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

      Россиянина осудили за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше