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16:51, 24 февраля 2025Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон созвонились
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности», — уточнили в Кремле.

Главы государств в рамках телефонного разговора выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем партнерства между странами. Путин и Рахмон также обсудили график личных встреч.

21 февраля президент России созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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