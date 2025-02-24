Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон созвонились

Президент России Владимир Путин созвонился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности», — уточнили в Кремле.

Главы государств в рамках телефонного разговора выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем партнерства между странами. Путин и Рахмон также обсудили график личных встреч.

21 февраля президент России созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

