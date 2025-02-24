Путин назвал первый шаг в урегулировании украинского конфликта

Путин призвал США повысить взаимное доверие для решения конфликта на Украине

России и США для решения украинского кризиса необходимо повысить взаимное доверие, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».

Он назвал установление взаимного доверия первым шагом в решении украинского кризиса. «Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами», — призвал Путин.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но для этого требуется тщательная подготовка. По мнению главы государства, президент США также будет рад встрече. Это прослеживалось по характеру недавнего телефонного разговора, подчеркнул российский президент.

Он добавил, что сейчас трудно говорить о каких-либо конкретных сроках окончания боевых действий.