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14:56, 24 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанных в России за попытку сбежать в Финляндию иностранцах

Задержанных в Ленобласти за попытку сбежать в Финляндию иностранцев арестовали
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Задержанные в Выборгском районе Ленинградской области четыре иностранца, которые пытались нелегально попасть в Финляндию, арестованы. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение границы Российской Федерации. Они останутся под стражей.

О их задержании стало известно 19 февраля. Тогда группу иностранцев обнаружили в непосредственной близости от госграницы. Один из них оказывал пособничество другим в попытке ее пересечь.

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