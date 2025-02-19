Пытавшихся незаконно пробраться в Финляндию иностранцев задержали в российском регионе

В Ленобласти задержали иностранцев, пытавшихся незаконно пробраться в Финляндию

В Выборгском районе Ленинградской области пограничники задержали четырех иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Финляндию. Об этом сообщает ТАСС.

Группу иностранцев обнаружили в непосредственной близости от госграницы. Один из них оказывал пособничество другим в попытке ее пересечь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их арестовали.

Ранее сообщалось, что участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать.