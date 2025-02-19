Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 19 февраля 2025Силовые структуры

Пытавшихся незаконно пробраться в Финляндию иностранцев задержали в российском регионе

В Ленобласти задержали иностранцев, пытавшихся незаконно пробраться в Финляндию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lehtikuva / Reuters

В Выборгском районе Ленинградской области пограничники задержали четырех иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Финляндию. Об этом сообщает ТАСС.

Группу иностранцев обнаружили в непосредственной близости от госграницы. Один из них оказывал пособничество другим в попытке ее пересечь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их арестовали.

Ранее сообщалось, что участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше