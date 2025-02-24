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17:18, 24 февраля 2025Россия

Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Африке

Роспотребнадзор заявил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Конго
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В африканской стране Конго произошла вспышка неизвестной смертельной болезни. Об этом стало известно из комментария Роспотребнадзора, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Жертвами инфекции на северо-западе Демократической Республики (ДР) Конго стали более 50 человек. С начала февраля было выявлено уже свыше 943 случаев заболевания лихорадкой.

У заразившихся наблюдаются озноб, головная боль, лихорадка, боль в суставах, а также ряд иных симптомов.

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«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вероятной утечке опасных вирусов из лабораторий в Конго. Известно, что в Национальном институте биомедицинских исследований в городе Гома расположена лаборатория, в которой хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола.

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