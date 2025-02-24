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13:24, 24 февраля 2025Забота о себе

Россиян научили есть макароны и не толстеть

Диетолог Мещерякова посоветовала есть макароны в первой половине дня
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Макароны — важный продукт здорового рациона, но получить из них пользу можно только при правильном употреблении, рассказала диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян есть макароны и не толстеть.

Мещерякова посоветовала при выборе макарон обращать внимание на их состав. Варианты из твердых сортов пшеницы содержат много белка и мало крахмала, богаты кальцием, калием, магнием, цинком, витаминами А и С и группы В. При этом, по ее словам, не стоит забывать, что этот продукт — калорийный (340-360 килокалорий на сто граммов сухого продукта), поэтому важно избегать переедания и сделать пасту частью сбалансированного рациона, а не его основой.

Диетолог подчеркнула, что в неделю допустимо употреблять не более двух порций макарон и лучше есть их в первой половине дня, чтобы избежать лишнего веса.

С точки зрения процессов пищеварения лучше всего макароны сочетаются с овощами: овощные лазаньи, салаты из макарон с добавлением брокколи, цуккини и сладкого перца или же в виде спагетти с шампиньонами и перцем. Также макароны могут быть гарниром к мясу птицы, рыбе и морепродуктам

Татьяна Мещеряковаврач-диетолог
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При этом собеседница «Ленты.ру» рекомендовала отказаться от употребления макарон с жирными мясными блюдами и соусами, поскольку это создает избыточную нагрузку на пищеварительную систему и может вызвать боль в желудке, повышенное газообразование, тяжесть и дискомфорт. «Помните, что добавление популярных соусов, таких как песто, сливочно-грибной, карбонара, бешамель, сырный, болоньезе может существенно увеличить калорийность блюда», — заключила диетолог.

Ранее Татьяна Мещерякова назвала самые распространенные ошибки худеющих. По ее словам, зачастую не получается сбросить лишний вес из-за слишком строгих диет.

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