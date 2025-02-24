Россиянам назвали самый полезный хлеб

Диетолог Регина Ахуньянова посоветовала россиянам чаще есть ржаной хлеб

Терапевт, диетолог Регина Ахуньянова назвала ржаной хлеб самым полезным для здоровья. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

Ахуньянова посоветовала россиянам чаще есть ржаной хлеб, потому что он содержит большое количество клетчатки и витаминов группы В. К тому же в этом продукте меньше всего вредного канцерогена, образующегося в любой выпечке с корочкой.

Кроме того, по словам диетолога, ржаной хлеб богат витаминами группы В в большом количестве. Так, в «Дарницком» хлебе, приготовленном по ГОСТу, содержится 60 процентов ржаной муки, что соответствует 30 процентам суточной нормы. «Очень рекомендую съесть пару кусочков прямо сейчас. "Бородинский", "Дарницкий", "Минский", Рижский" — самые известные ржаные изделия», — рассказала врач.

Ранее Регина Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре. Врач заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ застойные явления в желчном пузыре у людей, которые ничего не едят до обеда.