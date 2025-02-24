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05:30, 24 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала столицу Мальдив фразой «страшно, когда ночью походишь»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в столице Мальдивской Республики — Мале — и призналась, что это «совсем не те Мальдивы, которые видят большинство туристов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что Мале при своей скромной площади — густонаселенный город. Аренда там стоит очень дорого, и практически вся зарплата местных жителей уходит на нее.

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«Даже страшно, когда ночью походишь. Везде идет стройка. Создалось впечатление, что в некоторых зонах она слишком уж медленно идет. Вдоль дорог то чисто, то какой-то мусор. Возле кафе всегда чисто перед входом, сделаешь пару шагов вперед — опять какая-нибудь куча», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Кроме того, по словам блогерши, внешний вид заведений, где было много местных жителей, «оставлял желать лучшего». Несмотря на это, путешественница сделала вывод, что в целом этот город оказался чище, например, вьетнамского курорта Нячанг, и лучше, чем она ожидала.

Ранее другая российская туристка, которая полетела в отпуск на Мальдивы в несезон, описала свой отдых фразой «не верю своему счастью». Девушка отметила, что ей «окупилась каждая копейка» потраченных денег.

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