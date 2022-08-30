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Слетавшая на Мальдивы россиянка описала отдых словами «окупилась каждая копейка»

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула на Мальдивах и впечатлилась уровнем сервиса

Фото: Jennvmy_ / Unsplash

Российская туристка, которая полетела в отпуск на Мальдивы в несезон, описала свой отдых фразой «не верю своему счастью». Отзыв девушки о поездке опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница раскрыла, что тур на неделю обошелся ей в 380 тысяч рублей на двоих — при этом девушка отметила, что ей «окупилась каждая копейка» потраченных денег. Читательницу портала впечатлил высокий уровень сервиса — у нее была собственная вилла с личным бассейном и спуском в океан, а также бережное отношение местных жителей к природе.

Кроме того, туристку поразило большое количество развлечений на острове. К услугам гостей было несколько ресторанов с большим выбором блюд, бары, спа-комплекс и реликтовый лес.

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«Выглядит все, как будто и правда попал в безвременье — джунгли, птицы, шум океана, огромные пальмы, причудливо изогнутые баньяны... Того и гляди из-за куста выйдет игуанодон или диплодок», — поделилась эмоциями девушка.

Единственное, что не понравилось россиянке — это аэропорт в Мале. Она назвала его темным и слишком душным. «Ждем от направления сказку и рай, а тебе щелчок по носу — не суетись и не выпендривайся. Но сильно не пугайтесь, очередь на контроль проходит быстро, берешь багаж и на выход — а дальше действительно попадаешь в сказку», — рассказала она.

Ранее сообщалось о планах запустить прямые чартерные рейсы из России на Мальдивы. Компания Azur Air будет летать два раза в неделю с 29 октября по 29 марта 2023 года. Провоз ручной клади в эконом-классе составит пять килограммов, багажа — 10 килограммов.

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Мария Гейн
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