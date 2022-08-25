На любимый курорт богачей решили запустить чартеры из России

Чартер Azur Air запустит рейсы на Мальдивы из Москвы с 29 октября

На Мальдивы решили запустить чартеры из России, рейсы планируют совершать два раза в неделю, по средам и субботам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператоров.

Отмечается, что компания Azur Air совершит авиарейсы на любимый курорт богачей с 29 октября по 29 марта 2023 года. В туристической отрасли добавили, что провоз ручной клади в экономклассе составит пять килограммов, багажа — 10 килограммов.

Также стало известно, рейс из Москвы будет ночной, а вылет в Россию — в обед. Сообщается, что размещение в пятизвездочном отеле на двоих на неделю стоит от 272 тысяч рублей.

Ранее в августе россиянка впервые побывала на Мальдивах и осталась в восторге от путешествия. По словам путешественницы, она поехала на курорт, осознавая, что сейчас в регионе сезон дождей. При этом туристка отметила, что поездка на роскошный остров стоила столько же, сколько путевка в отель премиум-класса в Турции.

