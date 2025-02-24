Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 24 февраля 2025Экономика

Российская компания решила перенести перевалку СПГ из Бельгии на остров в Мурманске

«Ъ»: «Новатэк» перенесет перевалку СПГ из Зебрюгге в Бельгии на остров Кильдин
Вячеслав Агапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Новатэк» решила перенести перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из бельгийского Зебрюгге на мурманский остров Кильдин. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Нефтяная компания перенесет пункт перегрузки из-за запрета на реэкспорт топлива в портах ЕС. С конца марта для проекта «Ямал СПГ» будет невозможно использовать экспортные терминалы на территории сообщества. Это вынуждает компанию развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период.

По данным издания, смена пункта перегрузки может затронуть только поставки в Азию, в то время как СПГ для Европы все также будет поставляться через Бельгию.

Сейчас бельгийском порту Зебрюгге на Северном море работает СПГ-терминал компании Fluxys, у которой с 2015 года действует контракт на хранение и перегрузку российского топлива. Соглашение приносило ей доход в размере около 50 миллионов евро в год. Отказ от договора будет стоить Fluxys в750 миллионов евро.

Запрет на перевалку российского топлива приняли в рамках 14-го пакета санкций ЕС. Запрет касается перегрузки топлива с одного судна на другое и перегрузки на побережье. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что полный запрет на импорт российского СПГ в Европу оказался бы куда болезненнее. Но это бы спровоцировало резкий рост цен на газ. Перевалку же можно осуществлять «борт в борт» (STS), то есть напрямую с одного танкера на другой. Например, в акватории Мурманской области.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше