Российская компания решила перенести перевалку СПГ из Бельгии на остров в Мурманске

«Ъ»: «Новатэк» перенесет перевалку СПГ из Зебрюгге в Бельгии на остров Кильдин

«Новатэк» решила перенести перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из бельгийского Зебрюгге на мурманский остров Кильдин. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Нефтяная компания перенесет пункт перегрузки из-за запрета на реэкспорт топлива в портах ЕС. С конца марта для проекта «Ямал СПГ» будет невозможно использовать экспортные терминалы на территории сообщества. Это вынуждает компанию развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период.

По данным издания, смена пункта перегрузки может затронуть только поставки в Азию, в то время как СПГ для Европы все также будет поставляться через Бельгию.

Сейчас бельгийском порту Зебрюгге на Северном море работает СПГ-терминал компании Fluxys, у которой с 2015 года действует контракт на хранение и перегрузку российского топлива. Соглашение приносило ей доход в размере около 50 миллионов евро в год. Отказ от договора будет стоить Fluxys в750 миллионов евро.

Запрет на перевалку российского топлива приняли в рамках 14-го пакета санкций ЕС. Запрет касается перегрузки топлива с одного судна на другое и перегрузки на побережье. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что полный запрет на импорт российского СПГ в Европу оказался бы куда болезненнее. Но это бы спровоцировало резкий рост цен на газ. Перевалку же можно осуществлять «борт в борт» (STS), то есть напрямую с одного танкера на другой. Например, в акватории Мурманской области.