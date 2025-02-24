Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

ВС России уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению в Херсоне

Российские войска уничтожили пять плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря координатам, переданным пророссийским сопротивлением Херсона. Об этом пишет Telegram-канал «Сопротивление».

В сообщении указано, что помимо плавсредств по координатам подполья были уничтожены пункты управления беспилотниками (БПЛА), автомобили и антенны Starlink. Кроме того была поражена живая сила украинской армии.

Отмечается, что организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает борьбу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и работу по выявлению мест дислокации подразделений украинских войск. «По нашим координатам были уничтожены пункты управления БПЛА, автомобильная техника, антенны Starlink, пять плавсредств и живая сила противника», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские войска начали готовиться к обороне Херсона. По данным российского военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ стягивают в Херсон дополнительные войска и технику.