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11:48, 24 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

ВС России уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению в Херсоне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили пять плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря координатам, переданным пророссийским сопротивлением Херсона. Об этом пишет Telegram-канал «Сопротивление».

В сообщении указано, что помимо плавсредств по координатам подполья были уничтожены пункты управления беспилотниками (БПЛА), автомобили и антенны Starlink. Кроме того была поражена живая сила украинской армии.

Отмечается, что организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает борьбу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и работу по выявлению мест дислокации подразделений украинских войск. «По нашим координатам были уничтожены пункты управления БПЛА, автомобильная техника, антенны Starlink, пять плавсредств и живая сила противника», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские войска начали готовиться к обороне Херсона. По данным российского военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ стягивают в Херсон дополнительные войска и технику.

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