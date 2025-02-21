Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 21 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ начали готовиться к обороне Херсона

Военный эксперт Киселев: ВСУ готовятся к обороне Херсона и стягивают туда войска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Херсон дополнительные войска и технику. Об этом в разговоре с ТАСС заявил российский военный эксперт Виталий Киселев.

Он не указал точной численности прибывших в город резервов, но оценил их как «большие». Также эксперт отметил, что украинские подразделения в этом районе активно насыщаются беспилотниками.

«Идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками», — полагает Киселев.

Ранее беспилотник Армии России записал на видео строительство масштабной сети укреплений на правом берегу Днепра неподалеку от Херсона. На опубликованных в сети кадрах можно рассмотреть позиции и ходы сообщения между ними, которые образуют мощный укрепрайон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      Галь Гадот в прозрачном платье без бюстгальтера снялась для журнала

      В Германии раскрыли потраченную на помощь Украине сумму

      Россиян предупредили об опасности сообщений от сервисов доставки

      Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

      Российские военнослужащие описали обстановку в 20 километрах от Суджи

      Пасынок главкома ВСУ заявил о незнании Сырским украинского языка

      Пасынок главкома ВСУ оценил политические амбиции Сырского

      В российском регионе кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей

      Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше